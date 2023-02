Van Avermaet liet zich opmerken in Ster van Bessèges: "Niet slecht om al lastige dag in kop van de koers mee te maken"

De start van de nieuwe week betekent dat ook kan teruggeblikt worden op Bessèges. Van Avermaet was daar ook actief en liet zich in een paar etappes opmerken.

Greg Van Avermaet was dus één van de namen op de deelnemerslijst van de Ster van Bessèges. Het was voor hem de eerste keer dat hij meerdere dagen na mekaar in 2023 in een wedstrijdformat in actie kwam. Hij werd negende na een groepssprint in rit 3. Zijn opvallendste onderneming was om mee in de ontsnapping te kruipen in de vierde etappe. Daar blikt de Belg van AG2R Citroën op terug.

"Ik was blij dat ik mee vooraan zat, na een zware start met zijwind", zegt Van Avermaet over de rit naar de Mont Bouquet. "Het was ook vrij gevaarlijk, ik was dus blij dat ik in die eerste groep zat tot aan die laatste klim. Die was wel iets te zwaar voor mij."

SUPERSTEILE KLIM

Er was natuurlijk al wat energie uit de tank gevloeid. "Ik had niet de beste benen over om nog een goede beklimming te rijden. Ik deed gewoon mijn best, maar het was niet goed genoeg om de beteren te volgen. Het is bovendien geen klim die me echt goed ligt. Het is supersteil."

Al bij al heeft Van Avermaet de benen wel al eens kunnen testen en dat kan nooit kwaad in het seizoensbegin. "Het was wel goed dat ik mee was. Het is niet slecht om al eens een lastige dag in de kop van de koers mee te maken." In principe rijdt Van Avermaet nog de Muscat Classic en de Ronde van Oman, respectievelijk een eendagskoers en een rittenkoers in Oman, in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend.