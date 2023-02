Adrie van der Poel vindt dat hij te veel kritiek kreeg van Belgische pers: "Helemaal afgemaakt"

Adrie van der Poel bouwde het parcours in Hoogerheide en daar kreeg hij wel wat kritiek voor.

Parcoursbouwer Adrie van der Poel kregen in aanloop naar het WK wel wat kritiek dat hij het parcours in het voordeel van zijn zoon Mathieu zou hebben gemaakt. Zo zorgde de nieuwe locatie van de balkjes voor wat controverse.

Van der Poel had het moeilijk met die, vaak onterechte, kritiek. "We werden door de Belgische pers vaak helemaal afgemaakt. Ik mag dat rustig zeggen en zal er ook niemand mee kwetsen", zegt hij bij Wielerflits.

"Het veldrijden heeft een gigantisch potentieel en ik werk daar keihard voor. Ik zet me daar met hart en ziel voor in. Het doet dan soms best wat zeer als bepaalde mensen gaan zitten melken en zeiken", zegt hij nog.

Toch ook veel steun

"Gelukkig krijg je dan wel de laatste twee dagen heel veel steun van de renners (van Wout van Aert onder andere, red.), ook van de toppers. En van de mechaniekers, waarvoor ik echt heb moeten knokken om ze niet door de mensenmassa naar de materiaalpost te laten lopen. Ik probeer het echt voor iedereen zo aangenaam en zo veilig mogelijk te maken", zegt Adrie van der Poel nog.