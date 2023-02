Alicia Franck heeft blessure overgehouden aan WK veldrijden

Alicia Franck, de bronzen medaillewinnares van het BK, heeft aan het WK veldrijden een blessure overgehouden en laat de fiets enkele dagen aan de kant.

Op haar Instagrampagina heeft de veldrijdster van De Ceuster-Bonache een update gegeven voor haar volgers. Ze postte een foto van zichzelf op het WK in de trui van Belgian Cycling. "Afgezien, gestreden en een 14e plek gehaald", omschreef Franck haar wedstrijd.

Net als in de Wereldbeker in Besançon eindigde Franck inderdaad als veertiende. Daarmee was ze tweede beste Belgische, achter Marion Norbert-Riberolle. Om dat resultaat in de wacht te slepen, moest er wel één en ander getrotseerd worden.

"Nu een paar dagen zonder fiets door een blessure aan het oog door de modder die er in vloog", meldt Franck, die zaterdag reeds de wedstrijd betwistte bij de dames elite.