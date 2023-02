Intermarché-renner toont groot hart met trainingen en het geven van materiaal en advies in Rwanda

Wielerploeg Intermarché-Circus-Wanty meldt dat Rein Taaramäe een trainingskamp van 21 dagen heeft afgewerkt in het Afrikaanse land. De Est is er dus samen gaan rijden met lokale wielrenners en gaf hen ook liefst 23 kilogram aan materiaal. Ook wielertruitjes behoren daartoe.

Zijn echtgenote Hanna voegt daar op sociale media nog iets aan toe. "Rein geeft niet enkel materiaal aan hen. Hij geeft hen ook advice en zegt hen hoe dingen beter te doen. Ik denk dat hij de juiste persoon is om dat te doen. Hij heeft tijdens zijn eigen carrière ups en downs gekend en heeft veel geleerd en meegemaakt."

I’d like to add that Rein is not just giving material things to them. He also gives them advice how to do things better and I think he’s the right person to do it. He has had his ups and downs during the career and he has learned and experienced a lot ❤️ https://t.co/xbeAecTmwS