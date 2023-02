Lennert Van Eetvelt (21) tempert verwachtingen na twee podiumplaatsen: "Het moet voor mij nog allemaal beginnen"

Lennert Van Eetvelt startte goed aan zijn eerste profjaar.

Kobe Goossens won twee keer op Mallorca eind januari, maar er stond wel telkens een Belg naast hem op het podium. Twee keer was dat Lennert Van Eetvelt (21), die zijn eerste jaar als prof rijdt.

Na drie koersen stond hij twee keer op het podium. En toch voelt Van Eetvelt de druk nu niet nog meer toenemen. "Ik voel dat als ambitie. Het moet voor mij allemaal nog beginnen. Ik heb zelf geen gigantische verwachtingen voor mijn eerste jaar", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad.

Toch had Van Eetvelt zijn goede prestaties niet verwacht. De jonge Belg kreeg in september namelijk klierkoorts en hij kon pas half december echt beginnen met trainen. Deelname aan de koersen in Mallorca was zelfs even onzeker, maar hij boekte genoeg vooruitgang om te starten. En met resultaat. Zijn moraal voor het seizoen is er nu al.