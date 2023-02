Nieuwe overeenkomst Pauwels Sauzen: hoofdsponsor blijft nog enkele jaren met veldritteam in zee gaan

Sponsoring is uiteraard voor elke ploeg een belangrijk aspect om de toekomst te kunnen blijven garanderen. Op dat vlak zit het goed bij veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Met hoofsponsor Pauwels Sauzen is een contractverlenging ondertekend tot het einde van 2025.

Dat vermeldt Pauwels Sauzen-Bingoal formeel op het officiële Twitterkanaal van de ploeg. "We zijn zeer verheugd om te kunnen aankondigen dat Pauwels Sauzen onze partner zal blijven tot minstens het einde van 2025", staat er te lezen.

We are very pleased to announce that Pauwels Sauzen will remain our main partner until at least the end of 2025.