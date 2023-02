Ook Lotto-Dstny is klaar voor de Muscat Classic: Thomas De Gendt kan de ploeg bij de hand nemen in Oman

Eerder maakte Soudal Quick-Step reeds zijn selectie bekend voor zowel de Muscat Classic als de Ronde van Oman. De Muscat Classic is een eendagskoers die de Ronde van Oman vooraf gaat. Ook bij Lotto-Dstny zijn ze klaar met hun huiswerk voor de Muscat Classic.

Lotto-Dstny heeft op sociale media zijn eigen selectie voor die wedstrijd vrijgegeven. Helemaal bovenaan het lijstje prijkt Thomas De Gendt, voor wie het de eerste koers zal zijn dit jaar die zich niet op Spaanse bodem afspeelt. De Gendt zal vergezeld worden door zijn landgenoten Arjen Livyns, Sylvain Moniquet en Maxim Van Gils.

We are racing in Oman this Friday. Discover our line-up 👇 pic.twitter.com/PZ4AfwSLIE