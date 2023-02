Overvallers krijgen celstraffen van meer dan tien jaar na gewapende inbraak in huis van Mark Cavendish

Er zijn straffe uitgesproken voor de gewapende inbraak in het huis van Mark Cavendish, waarbij zijn gezin nog thuis was.

De inbraak gebeurde immers 's nachts. Eind november 2021 werden de echtgenote en de kinderen van Mark Cavendish bedreigd bij een gewapende overval. De inbrekers hadden onder meer hun zinnen gezet op dure horloges van Cavendish. De buit bedroeg uiteindelijk tussen de 335 000 en de 450 000 euro.

In de rechtbank van Chelmsford is de rechtszaak tegen de daders voorgekomen. Inmiddels zijn ook reeds de straffen uitgesproken. Romario Henry is veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar, Ali Sesay kreeg een celstraf van twaalf jaar.

GETUIGENIS PETA

Peta Todd, de echtgenote van Mark Cavendish, gaf nog een emotionele getuigenis voor de rechtbank. Voor Cavendish en zijn gezin is het nu alleszins een hoofdstuk dat ze achter zich kunnen laten.