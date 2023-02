Philippe Gilbert gaat verslag uitbrengen tijdens de koers voor Eurosport

Philippe Gilbert heeft een nieuwe uitdaging beet waarmee hij aan de koers verbonden blijft. Eurosport haalt hem binnen om verslag uit te brengen tijdens de koers.

Onlangs raakte al bekend dat Philippe Gilbert de nieuwe ambassadeur is voor Classified, maar dat is dus niet zijn enige wielerproject. Gilbert heeft op sociale media de aankondiging over zijn aanstelling bij tv-zender Eurosport bevestigd.

De voormalig wielrenner zal deel uitmaken van de Eurosport-ploeg die op 25 februari de Omloop Het Nieuwsblad, de opener van het Vlaamse wielerseizoen, gaat verslaan. Bovendien zal op 20 februari ook de documentaire 'Classique Gilbert' uitgezonden worden.

Ook na de Omloop zal Gilbert nog te horen zijn bij tv-berichtgeving omtrent wielerwedstrijden. Volgens L'Équipe zou er een rol voor Gilbert weggelegd zijn om verslag uit te brengen van op de motor.