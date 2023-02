Van den Spiegel en De Cauwer over crosspotentieel: "Plan maken dat cross toekomst geeft zonder Mathieu en Wout"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert lieten de crossfans weer smullen. Tomas Van den Spiegel en José De Cauwer hebben ook gezien dat het veldrijden weer een massa volk lokt en bespreken het potentieel om de toekomst van de sport veilig te stellen.

Dat doen ze in de Sporza-podcast De Tribune. Van den Spiegel gelooft volop in al wat de cross te bieden heeft. "Veldrijden heeft enkele troeven die het wegwielrennen niet heeft: het duurt 1 uur, mannen en vrouwen zijn zo goed als gelijk, de renners rijden constant rondjes wat veel visibiliteit garandeert voor sponsors én je hebt die vedetten."

"Dat zijn allemaal zaken waar de sport nu al van profiteert, maar die er ook voor zorgen dat het veldrijden future proof is. Alleen moeten we nu een plan kunnen maken dat de cross een toekomst geeft zonder Mathieu en Wout", weet de CEO van Flanders Classics.

CONSERVATIEVE SPORT

Van den Spiegel heeft een wil om de zaken te veranderen in het veldrijden, maar heeft al gemerkt dat dat niet simpel is. "Het is een sport die heel traditioneel, heel conservatief is. Het product wordt succesvoller als er meer vraag en dus schaarste is", waarschuwt hij voor een te volle kalender. "Hier hebben we - zeker in de kerstperiode - een overaanbod aan cross. Dat heeft goed gewerkt, maar is voor de toekomst niet productief."

José De Cauwer maakt een interessante bedenking, verwijzend naar de nieuwste wielerhype. "Met de komst van de gravelkoersen kun je misschien een nieuw soort wielrenner maken, die beide onderdelen combineert: veldrijden in de winter en gravel in de zomer. Waarom zou elk professioneel team niet één of twee veldrijders of gravelrijders kunnen hebben?"