Van der Poel komt zijn vijf wereldtitels in de buurt van De Vlaeminck, al wordt die laatste door andere wereldkampioenen nog hoger ingeschat

Is Mathieu van de Poel de beste aller tijden in het veld?

Met vijf wereldtitels veldrijden komt Mathieu van der Poel naast de Zwister Albert Zweifel, Renato Lungo en André Dufraisse. Toch doet Eric De Vlaeminck nog beter met zeven wereldtitel.

Van der Poel is de enige die zijn aantal nog kan aandikken. Is Van der Poel nu al de beste aller tijden? Ex-wereldkampioenen Paul Herygers, Mario De Clercq en Erwin Vervecken schatten De Vlaeminck nog iets hoger in.

Van der Poel is goed op weg

"Ik struikel voorlopig alleen nog over die zeven wereldtitels van De Vlaeminck", zegt Herygers bij Het Nieuwsblad. Ook De Clercq vindt dat er respect moet zijn voor de zeven van De Vlaeminck en er pas vergeleken kan worden als Van der Poel er ook zeven heeft.

Erwin Vervecken benadrukt dan weer dan De Vlaeminck zijn zevende wereldtitel al pakte op zijn 28ste, Van der Poel zit aan zijn vijfde op 28. Hij houdt ook voorbehoud voor de komende jaren, in het geval dat Van Aert plots weer alles wint. "Als je het zwart-wit bekijkt, is het voorlopig een neen, maar hij is goed op weg" zegt Vervecken nog.