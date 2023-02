Wat vinden de crossers zelf van de drone op het WK? "Zolang de drone op veilige afstand achter ons blijft, vind ik het prima"

De drone leverde al heel wat gesprekstof op op het WK veldrijden.

Dé beelden van het WK veldrijden kwam van de drone in het bos. Die volgde bij de mannen vooral Wout van Aert en Mathieu van der Poel, de rest heeft er eigenlijk weinig van gemerkt dat de drone er was.

"Zolang de drone op veilige afstand achter ons blijft, vind ik het prima. Want met zo'n drone van anderhalve kilogram wil je niet in aanraking komen. Het blijven toch draaiende messen boven onze hoofden. Ze zeggen wel dat het goed beveiligd is, maar de drone hangt niet vast aan een kabel. Wat als de drone valt of onbestuurbaar wordt", zegt Eli Iserbyt bij HLN.

Iserbyt is wel fan van de drone en zou zelfs nog een stapje verder willen gaan, bijvoorbeeld met camera's op de fietsen die eventueel ook een microfoon hebben. "Sommige crossers zitten een uur lang te roepen op elkaar. Dat zou amusante tv opleveren. Ik praat nu misschien tegen mijn eigen winkel, want ik durf ook vinnig zijn", zegt hij nog.