Annemarie Worst proeft in Maldegem nog eens van de zege na moeilijk seizoen

De Nederlandse won nog eens.

De Parkcross in Maldegem was de eerste na het WK in Hoogerheide. Bij de vrouwen geen spoor van wereldkampioene Van Empel, Pieterse of Brand, maar er stonden toch enkele mooie namen aan de start.

Worst en Van der Heijden namen de kopstart in Maldegem. Leonie Bentveld en de Belgische Laura Verdonschot gingen even mee, maar lang konden zij niet aanklampen. Van der Heijden ging er even later ook alleen vandoor.

Manon Bakker kwam een ronde later alweer bij Van der Heijden en ook Betsema en Worst sloten even later aan. Na veel geschuif met de posities kon Annemarie Worst in e voorlaatste ronde afscheid nemen van de rest.

Worst won voor Bakker en Betsema. Van der Heijden werd vierde, Laura Verdonschot eindigde op plek vijf. Met Julie Brouwers nog een Belgisch op plek tien. Voor Annemarie Worst is het nog maar de eerste Europese zege van het seizoen. In september en oktober won ze vier crossen in Amerika, maar nadien had ze last van blessures. Dit is dus zeker een opsteker voor haar.