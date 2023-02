Het seizoen van Alpecin-Deceuninck moet nog beginnen

Intermarché-Circus-Wanty is momenteel de beste ploeg van 2023. Een andere Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck staat momenteel 42e met 78 punten. Het seizoen van die ploeg moet met andere woorden eigenlijk nog beginnen.

Er zijn al verschillende koersen in 2023 gereden, maar Alpecin Deceuninck kwam nog maar 3 keer in actie. Eerst namen ze aan de Tour Down Under deel. Daarna volgden nog de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges.

In die 3 wedstrijden was het beste resultaat een 4e plaats van Kaden Groves in de proloog van de Tour Down Under. In totaal stond er nog maar 4 keer een renner van Alpecin-Deceuninck in de top 10. Dat is wat magertjes en de resultaten van het team leidden tot 78 UCI-punten. Goed voor een 42e plaats.

Het seizoen van Alpecin-Deceuninck moet met andere woorden nog beginnen. In februari staan al heel wat wedstrijden op het programma en ook het WorldTour-seizoen moet eigenlijk nog goed en wel beginnen. Zo staan in februari de UAE Tour en de Omloop Het Nieuwsblad op het programma.

VERSCHILLENDE SLEUTELRENNERS DIE LAAT INSTAPPEN

Ook moeten nog verschillende renners aan hun wegseizoen beginnen. Onder meer Dries De Bondt en Robbe Ghys begonnen al aan hun seizoen, maar Mathieu van der Poel reed afgelopen weekend nog het WK veldrijden en zal pas in de Strade Bianche zijn wegseizoen starten.

Net als verschillende andere sleutelrenners. Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen zullen in de Omloop Het Nieuwsblad beginnen. Quinten Hermans begint overigens deze week al. Hij rijdt de Figueira Champions Classic en daarna ook de Ronde van de Algarve. Dat kan het startschot van een goed seizoen 2023 betekenen.