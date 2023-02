Michael Vanthourenhout de beste in Maldegem: "Het seizoen is zeker nog niet gedaan"

Michael Vanthourenhout heeft de eerste wedstrijd na het WK gewonnen.

Na het WK van zondag waren de crossers opnieuw aan zet in Maldegem. Pauwels Sauzen-Bingoal speelde het ploegenspel goed. Iserbyt reed weg, erachter werd er afgestopt door Vanthourenhout en Kamp. Iserbyt maakte echter een fout en zijn ploegmaten en Laurens Sweeck kwamen nog terug.

Vanthourenhout kon profiteren van een strijd tussen Iserbyt en Sweeck in de laatste ronde waardoor hij een voorsprong kreeg. "Ik moest op het einde wel alles geven om die laatste zandpartij als eerste in te zetten. Dat lukte en zo kon ik ook als eerste de laatste rechte lijn intrekken", zegt hij achteraf.

"Het is nooit simpel om een cross te winnen. Het WK was goed, maar niet super. Zaterdag volgt er al opnieuw een heel belangrijke cross. In Middelkerke probeer ik mijn tweede plaats in het klassement van de Superprestige te behouden. En daarna volgen nog enkele mooie wedstrijden. Het seizoen is dus zeker nog niet gedaan", aldus de Belgische en Europese kampioen.