Pauwels Sauzen-Bingoal speelt ploegenspel in Maldegem, Michael Vanthourenhout klopt Laurens Sweeck

De Europese kampioen kon zegevieren in de eerste wedstrijd na het WK.

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert meer in het veld en dus reden de "echte crossers" nog eens voor de overwinning in Maldegem. Vooral Pauwels Sauzen-Bingoal probeerde het ploegenspel te spelen.

Eli Iserbyt raakte na vier ronden weg na eerder gebeuk van zijn ploegmaats. Vanthourenhout en later ook kamp stopten af toen Iserbyt wegreed. Laurens Sweeck ging vanaf halfweg in de achtervolging, maar slaagde er niet in om het gat op Iserbyt te dichten. Vanthourenhout en Kamp volgden in zijn wiel.

Sweeck kan overtal niet kloppen

Toen Iserbyt een fout maakte in zandbak kwamen de drie weer bij Iserbyt. Sweeck reed weg van de drie ploegmaten van Pauwels Sauzen-Bingoal en leek op weg naar de zege. Maar Iserbyt en Vanthourenhout kwamen in de laatste ronde toch nog terug.

Iserbyt reed nog in een hek na een schimmig duel met Sweeck. Vanthourenhout sloeg een gaatje op Sweeck, die tweede werd. Ryan Kamp mocht mee op het podium, Eli Iserbyt werd vierde.