Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie verwachten een tweede kindje

Enkele dagen het WK zilver komt van Aert met heugelijk nieuws.

Op het WK veldrijden moest Wout van Aert nog tevreden zijn met zilver. Van Aert moest zijn zoon Georges (2) toen nog troosten omdat Van Aert 'maar' zilver had gewonnen.

Maar een paar dagen later kondigen Van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie aan dat ze een tweede kindje verwachten. George krijgt in de er in de zomer namelijk een broertje bij.