Zdenek Stybar (37) na 12 jaar Quick-Step nu bij Jayco-AlUla: "Was wat zenuwachtig om bij een andere werkgever te beginnen"

De Tsjech rijdt nu in een andere outfit en bij een andere ploeg.

Van 2011 tot 2022 reed Zdenek Stybar bij de ploeg van Patrick Lefevere. Daar moest hij vertrekken en hij rijdt nu bij het Australische Jayco-AlUla. "De kleuren helpen alvast. Ik was wat zenuwachtig om bij een andere werkgever te beginnen, maar het loopt veel beter dan ik verwacht had", zegt hij bij Sporza.

Over doelen of verwachtingen wil Stybar niet spreken. "Ik weet zelf ook dat ik al even geen finales meer gereden heb. Daarom stel ik me geen doelen zoals winst in de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard wil ik dat wel, maar Michael Matthews is onze nummer één. Ik ben het ook niet meer gewoon om als kopman te koersen."

Afscheid in Tabor of Parijs?

Ook over zijn afscheid heeft Stybar al wat nagedacht. Volgend jaar wordt het WK veldrijden weer in het Tsjechische Tabor gereden. "Dat zou een afscheid kunnen zijn", zegt Stybar.

Al ziet hij ook een andere mogelijkheid. "Ook de Olympische Spelen in 2024 zou ik nog graag meemaken. Mijn zoontje en mijn familie kunnen erbij zijn in Parijs. Een leuk doel, want ik koers nog erg graag. Pas als ik meer begin af te zien dan te genieten, vind ik het goed geweest", zegt de Tsjech nog.