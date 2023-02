De Muscat Classic is een nieuwe koers, maar Tim Merlier of Mark Cavendish zal die wellicht niet als 1e winnen

Vrijdag staat de 1e Muscat Classic op het programma. Wellicht zullen sprinters de wedstrijd niet winnen. Dat vertelden Mark Cavendish en Tim Merlier voor de wedstrijd tijdens de persconferentie.

De Muscat Classic is een nieuwe wedstrijd en wordt een dag voor de Ronde van Oman verreden. Daardoor staan ook verschillende topploegen aan de start. Onder meer Soudal Quick-Step en Astana staan op de startlijst.

Onder meer Tim Merlier en Mark Cavendish zullen de Muscat Classic rijden. Al verwachten ze niet dat ze kunnen winnen. "Het profiel ligt normaal niet binnen mijn mogelijkheden", vertelde Cavendish op de persconferentie daags voor de wedstrijd. Ook keek hij al naar de Ronde van Oman: "Ik zie maar één kans op een spurt, maar het is een goede koers om te zien waar je staat."

Ook Merlier zag dat het profiel hem niet zo goed ligt: "In de laatste 4 km gaat het 1100 meter stevig bergop. Het is een inspanning van 6 minuten en eens je aan de top bent, is het vlammen tot aan de streep. De renners die bij de 1e over de top rijden, zullen voor de overwinning strijden. Het zal wellicht voor punchers zijn."