Groenewegen op zijn hoede voor aanstaande duels met Mark Cavendish: "Hij is slimmer dan alle anderen in het peloton"

Een duel Groenewegen-Cavendish, daar gaat iedereen wel eens voor zitten. In de UAE Tour zullen we dat te zien krijgen.

VeloNews polste bij Dylan Groenewegen hoe hij daar naar uitkijkt. De Nederlander schat Cavendish nog altijd zeer hoog in, zoveel is duidelijk. "Ik weet dat Mark weet wat hij moet doen. Hij is slimmer dan alle anderen in het peloton."

ANDERE TREINTJES GEBRUIKEN

Bij Astana zal Cav veel minder over een denderende trein beschikken dan bij Quick-Step, maar dat hoeft misschien ook niet. "Hij kan ook winnen met slechte benen. Hij kan in het slipstream van andere renners duiken en de andere sprinttreintjes gebruiken."

"Dat is zijn groot talent en dan is hij snel op het einde", is Dylan Groenewegen erg op zijn hoede voor zijn Britse tegenstander in de rittenkoers van eind februari.