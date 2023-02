Luca Van Boven is neoprof bij Bingoal-WB en wil vooral als zeer attractieve renner herinnerd worden

Luca Van Boven is aan zijn 1e maanden als profrenner bezig. Bij Bingoal-WB kan hij meteen zijn eigen kansen gaan.

In 2022 won Luca Van Boven (23) de Omloop Het Nieuwsblad bij de beloften. Een jaar later is hij neoprof bij Bingoal-WB. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij hoopt om er niet meteen afgereden te worden. Zo hoopt hij stilletjes te groeien en kan hij tegen mei of juni een paar finales rijden.

Op termijn wil Van Boven ook echt meespelen met de grote jongens. Zijn grootste droom is om ooit een monument te winnen. Zo komt hij uit Sint-Lievens-Houtem, de streek van de Ronde van Vlaanderen, maar kan hij naar eigen zeggen ook in de Ardennen goed zijn plan trekken. Hij wil na zijn carrière vooral als een zeer attractieve renner herinnerd worden en iemand die elke koers mooi maakte.

Ook heeft Van Boven een maandelijkse koerspodcast De Koffiestop. Dat doet hij samen met 2 vrienden puur voor de fun. Er komt dan een andere renner langs. Zo waren Mauri Vansevenant, Florian Vermeersch en Dries De Bondt al eens te gast.