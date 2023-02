Ceylin del Carmen Alvarado was snel klaar met de Superprestige: "Wat frustratie eruit gereden"

Ceylin del Carmen Alvarado stelde de eindzege in de Superprestige snel veilig. Het plan was ook om het snel af te maken.

Ceylin del Carmen Alvarado pakte de eindzege in de Superprestige. "De eindoverwinning voelt heel goed aan", vertelde ze in het flashinterview. "Doordat ik 5 van de 8 manches won, is die eindzege in de Superprestige ook terecht, vind ik."

Het was een gemakkelijke zege voor Alvarado. "Het plan was om er snel korte metten mee te maken, maar ik schrok wel dat de kloof al zo snel geslagen was", ging ze verder. "Hier in Middelkerke heb ik ook wat frustratie van vorige week op het WK eruit getrapt. Dat was niet zo goed."

Het seizoen zit er bijna op, maar de vorm bij Alvarado zit goed. "De vorm blijft stijgen en dit seizoen heb ik getoond dat ik weer tot de top hoor", besloot ze.