Ceylin del Carmen Alvarado zet in de Superprestige nog eens de puntjes op de i en demonstreert in Middelkerke

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de laatste manche in de Superprestige gewonnen. Ze reed bijna van start tot finish aan de leiding in Middelkerke.

Leonie Bentveld startte het snelste, maar al snel nam Ceylin del Carmen Alvarado over. Eerst kon Lucinda Brand nog volgen, maar Brand moest in de zandbak er sneller af en daardoor had Alvarado een klein kloofje.

Alvarado breidde haar voorsprong snel uit. Uiteindelijk won ze met een halve minuut voorsprong in Middelkerke. Ook is ze eindwinnares in de Superprestige.

Achter Alvarado moest Brand eerst nog Annemarie Worst en Inge van der Heijden voor zich dulden, maar halfweg draaide Brand de rollen weer om. Ze reed solo naar plaats 2. Worst werd 3e.