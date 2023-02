Jesse Vandenbulcke wint in Cyprus haar 1e wedstrijd van het seizoen

Jesse Vandenbulcke heeft in Cyprus de Aphrodite Cycling Race gewonnen. Ze overklaste haar concurrentie.

Sinds 2023 rijdt Jesse Vandenbulcke voor Human Powered Health. Al de hele week zat ze in Cyprus voor de Aphrodite Cycling Race. Woensdag eindigde ze 8e in de Women for Future-wedstrijd.

Zaterdag volgde nog de wegwedstrijd. Vandenbulcke overklaste haar concurrentie en op de slotklim naar Stavrovouni Monastry won ze met meer dan 2 minuten voorsprong. Zo wint ze haar 1e wedstrijd voor Human Powered Health.