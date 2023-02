Jordi Warlop wordt in laatste instantie voor Oman opgeroepen en wordt meteen 2e in de Muscat Classic

Jordi Warlop is in de Muscat Classic 2e geëindigd. Hij werd in laatste instantie opgeroepen en sprintte naar plaats 2.

Normaal gezien zou James Knox de koersen in Oman rijden, maar de Brit moest door een insectenbeet afzeggen. Zo moest ploegleider Wilfried Peeters op zoek naar een vervanger.

Die vervanger vond Peeters in Calpe. Daar was Jordi Warlop die voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step rijdt, aan het trainen.

Het draaide goed uit, want Warlop reed in de slotkilometers van de Muscat Classic mee vooraan. Uiteindelijk sprintte hij in het uitgedunde peloton voor de overwinning. Hij eindigde na Jenthe Biermans op plaats 2.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Warlop dat hij ontgoocheld was dat hij niet gewonnen had. Anderzijds was hij heel blij dat hij al zo ver staat, want in 2022 kende hij heel wat problemen. Hij moest met corona, griep, een gebroken ruggenwervel en de problemen bij B&B Hotels-KTM afrekenen. Zo vond hij pas in laatste instantie een ploeg.