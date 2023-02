Lotto zet zich achter Belgisch regelmatigheidscriterium

De Exterioo Cycling Cup is van naam veranderd. Lotto zet er zich achter.

Sinds 2016 is er in België een regelmatigheidscriterium die verschillende semiklassiekers overkoepeld. Eerst heette die de Napoleon Games Cycling Cup. Vanaf 2019 was dat de Bingoal Cycling Cup. In 2022 heette het de Exterioo Cycling Cup.

Vanaf dit jaar zal het regelmatigheidscriterium de Lotto Cycling Cup heten. Er werd een verbintenis voor 3 jaar getekend. Bij de organisatie (Golazo en Pro Cycling Events) zijn ze in hun nopjes. "We kunnen alleen maar blij zijn dat een partner met een groot koershart als Lotto onze title partner wordt. Deze tien fantastische semiklassiekers verdienen die ondersteuning", klonk het in een mededeling.

Op 28 februari start de Lotto Cycling Cup met de GP Le Samyn. Eindigen doen we op 15 februari met het Kampioenschap van Vlaanderen. Ook is er met Veenendaal-Veenendaal een uitstapje naar Nederland. In 2022 pakte Arnaud De Lie de eindzege.