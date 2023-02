🎥 Geen tweede Belgische ritzege in Oman: Spanjaard te sterk voor Van Gils, nog twee Belgen in top tien

In de tweede rit van de Ronde van Oman moest in tegenstelling tot in de eerste rit wel geklommen worden. Op het einde van de rit moest twee keer dezelfde klim van 2,6 kilometer aan 7,2% worden beklommen. Aan het begin van de rit lag nog een klimmetje.

Vijf renners kozen voor de vlucht met daarbij één Belg, Luca Van Boven (Bingoal WB). Zij kregen een voorsprong van zo'n vijf minuten, maar op zo'n 7 kilometer van de streep werd Van Boven samen met zijn laatste medevluchter gegrepen.

Er werd gesprint met het peloton en de Spanjaard Jesus Herrada was daarin overduidelijk de sterkste. Hij sprong van ver weg en reed de rest op lengtes. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) eindigde knap tweede, Diego Ulissi werd derde. Mauri Vansevenant werd vijfde, Stan Dewulf negende. Herrarda is ook de nieuwe leider in Oman.

Cofid is dynamite! 🧨 Jesus Herrada took off on the Qurayyat hill and won stage 2 of @tourofoman , ahead of Van Gils and Ulissi. It's Cofidis' 3rd victory of the year and all came after an uphill sprint, an impressive stat. #TourofOman pic.twitter.com/y58iAwdusY