Jonathan Caicedo volgt ploegmaat Richard Carapaz op als Ecuadoraans kampioen tijdrijden

Caicedo was bijna een minuut sneller dan de tweede.

Jonathan Caicedo was in en rond Tulcán, op een parcours van 37,56 kilometer 53 seconden sneller dan Jefferson Alveiro Cepeda en 1'15" sneller dan zijn ploegmaat Jefferson Alexander Cepeda.

Caicedo werd in 2015 en 2019 ook al eens Ecuadoraans kampioen tijdrijden en pakte in 2019 ook de titel op de weg. Zijn enige andere profzege is de derde etappe in de Giro van 2020.

Titelverdediger Richard Carapaz was er in de tijdrit niet bij. Tijdens de wegrit zal Carapaz er wel bij zijn, hij maakt dan zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg EF Education-EasyPost.

