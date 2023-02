Lars van der Haar opnieuw tweede na lange strijd met Sweeck: "Leuk koersen met iemand die ook gewoon wil koersen"

Lars van der Haar greep opnieuw naast de zege.

Zaterdag in Middelkerke moest Lars van der Haar de zege laten aan Eli Iserbyt na een foutje in de laatste ronde. In Lille ging Van der Haar lang mee met Laurens Sweeck, maar in de laatste ronde kon Sweeck toch weer een gaatje slaan en dat kreeg Van der Haar niet meer dicht.

"Ik denk dat ik vandaag gewoon te graag koerste en daar de overwinning mee verspeel. Iserbyt zat achter bij de start, dus schreeuwde ik naar Laurens dat we moesten rijden. Het was enorm leuk koersen met iemand die ook gewoon wil koersen, misschien heb ik me daarin wat laten gaan", zegt Van der Haar achteraf.

"In de laatste ronde wist ik waar ik op kop moest zitten, maar toch liet ik het gebeuren. Het afmaken lukt de laatste tijd niet." De laatste overwinning van Van der Haar dateert van het Nederlands kampioenschap half januari, daarvoor de Koppenbergcross op 1 november.