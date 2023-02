Waarschijnlijk geen derde eindzege op rij in X²O Trofee voor Brand door starten Van Empel: "Onrealistisch"

Brand dacht al bijna zeker te zijn van de eindzege in het klassement.

Lucinda Brand zou door het niet starten van Fem van Empel in Lille en volgende week in Brussel de leiding automatisch overnemen in de X2O Trofee. Ze zou daarbij een voorsprong hebben van 1'07" op Alvarado. Maar Van Empel start nu toch na haar wereldtitel in Hoogerheide.

Brand moet dus nog een achterstand van 1'02" goedmaken op Van Empel om de eindzege nog te pakken. "Met een voorsprong had ik de strijd kunnen aangaan, nu is het onrealistisch te denken dat ik die tijd nog zal goed maken. Dan moet je hopen op pech en dat wens je niemand toe", zegt Brand in een kort interview vooraf.

"Ook al is het een drukke week geweest en heeft Fem minder getraind, ze zal niet plots de helft van haar vormpeil kwijt zijn. Als je wereldkampioene bent, dan is het gewoon supergaaf om zo snel mogelijk die trui te showen. Dat is een moment waar Fem ten volle van moet genieten."