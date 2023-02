🎥 Amerikaan klopt Belgen bergop in Oman: Vansevenant tweede, Uijtdebroeks vijfde, Van Gils tiende

Zondag in de tweede rit in de ronde van Oman al drie Belgen in de top tien van de rit met Van Gils (2de), Vansevenant (5de) en Dewulf (9de). En ook in de derde rit deden de Belgen het goed.

De derde rit eindigde boven op Jabal Haat, een klim van net geen vijf kilometer aan zo'n 8,5% gemiddeld. De percentages gingen soms tot boven de 15%. In de vlucht van de dag één Belg, Johan Meens (Bingoal WB), maar hun voorsprong was niet groot genoeg voor aanvang van de slotklim.

BORA-hansgrohe trok op de slotklim door, onder meer voor toptalent Cian Uijtdebroeks. Ook de Amerikaan Matteo Jorgenson (Movistar) had er zin in. Niemand raakte echt weg, maar voor leider en ritwinnaar van zondag, Herrada, ging het wel te snel.

Het werd een sprintje met een elitegroepje en daarin toonde Jorgenson zich duidelijk de sterkste. Hij sprintte iedereen uit het wiel en pakte zijn eerste profzege. Mauri Vansevenant werd tweede, Cian Uijtdebroeks vijfde en Maxim Van Gils tiende. Jorgenson is ook de nieuwe leider in Oman.

Matteo Jorgenson took his maiden pro victory, winning stage 3 of @tourofoman on the new, very windy mountain top finish to Jabba the Hutt. 👏 Behind him, Vansevenant finished 2nd and Bouchard 3rd. Great start of the year by @Movistar_Team . 👍 #TourofOman pic.twitter.com/Pv0pUPaVOX