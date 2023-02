Amerikaan Matteo Jorgenson pakt eerste profzege in Ronde van Oman: "Heb het eindelijk laten zien"

Voor het nieuwe seizoen had Matteo Jorgenson (23) al aangegeven dat dit het seizoen van de doorbraak moest zijn voor hem. De Amerikaan is ook bezig aan zijn laatste contractjaar bij Movistar en wou eindelijk die eerste profzege na onder meer drie top vijf plaatsen in de Tour vorig jaar.

"Dit is heel erg speciaal. Het is echt een opluchting. Je gaat op een gegeven moment toch denken dat je niet goed genoeg bent om koersen te winnen, maar vandaag heb ik het eindelijk laten zien", zei Jorgenson achteraf.

"De slotklim was vrij steil, maar ik besloot al eens aan te gaan op het steile stuk, om de concurrenten te testen. Ze reden niet meteen naar mijn wiel en toen wist ik al dat ik goede benen had. Ik voelde me ook echt goed."

Matteo Jorgenson took his maiden pro victory, winning stage 3 of @tourofoman on the new, very windy mountain top finish to Jabba the Hutt. 👏 Behind him, Vansevenant finished 2nd and Bouchard 3rd. Great start of the year by @Movistar_Team . 👍 #TourofOman pic.twitter.com/Pv0pUPaVOX