Cian Uijtdebroeks vijfde in derde rit Ronde van Oman: "De sprint op het einde was iets te explosief"

Uijtdebroeks doet het goed in Oman.

Zondag eindigde Cian Uijtdebroeks nog als 22ste op vijf seconden van winnaar Jesus Herrada, maar de langere klim in de derde rit lag hem iets beter. De jongeling van BORA-hansgrohe eindigde op plek vijf.

De ploegmaats van Uijtdebroeks werkten voor hem en dunden het peloton uit op de slotklim. "Toen de aanvallen begonnen kon ik vrij makkelijk volgen, maar de sprint op het einde was iets te explosief", zegt Uijtdebroeks achteraf. Hij eindigde op drie seconden van ritwinnaar Jorgenson.

"Het belangrijkste was dat ik een goed gevoel had op de klim en dus kunnen we zeker uitkijken naar de Green Mountain, die mij veel beter ligt." De Jabal Al Akhdhar of Green Mountain is woensdag de slotklim in de laatste rit. Met 5,7 kilometer aan 10% belooft dat alleszins pittig te worden.