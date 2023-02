Lennert Van Eetvelt schuift onderuit in Jaén Paraiso maar rijdt wel uit, Lotto-Dstny komt met geruststellend nieuws

De jonge Belg was vooraan mee toen hij onderuit schoof.

Lennert Van Eetvelt stond in zijn eerste drie koersdagen in Spanje meteen twee keer op het podium. In de Jaén Paraiso Interior was Van Eetvelt vooraan mee en viel zelfs aan.

Op zo'n 50 kilometer van de streep viel Van Eetvelt samen met de Deen Würtz Schmidt aan. Maar een paar kilometer later schoof Van Eetvelt weg in een bocht. Hij stond wel weer recht en reed ook nog verder, maar vooraan kwam hij niet meer.

Van Eetvelt werd uiteindelijk 28ste op 6'40" van winnaar Tadej Pogačar. Volgens Lotto-Dstny heeft Van Eetvelt aan zijn val echter geen zware blessures opgelopen. Wellicht staat hij dus in de nabije toekomst weer aan de start van een koers.