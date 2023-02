Mauri Vansevenant tweede in derde rit Ronde van Oman: "Ben wel een beetje teleurgesteld eigenlijk"

Net niet voor Mauri Vansevenant.

Mauri Vansevenant ging net als zondag met de besten mee naar boven in de Ronde van Oman. In de tweede rit werd hij nog vijfde, in de derde rit kwam hij er al dichter bij met een tweede plaats, maar de Amerikaan Matteo Jorgenson was uiteindelijk veel te sterk.

"Ik ben wel een beetje teleurgesteld eigenlijk. Ik had wel het gevoel dat ik kon winnen. Alleen zat ik bij de aanzet op 200 meters van de aankomst een beetje verkeerd en ook ingesloten", zegt Vansevenant achteraf bij Het Nieuwsblad.

Vansevenant staat nu op de tweede plaats in het klassement, op 6 seconden van Jorgenson, en hoopt het podium ook vast te houden, al volgen er nog twee aankomsten bergop in de twee resterende ritten.