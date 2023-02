Meteen een straf nummer in zijn eerste koers: Tadej Pogačar pakt in 'Spaanse Strade Bianche' uit met een lange solo

Tadej Pogačar heeft meteen zijn eerste koers van het jaar gewonnen.

Tadej Pogačar koos dit jaar om eens een ander programma te rijden en koos voor de Jaén Paraiso Interior om zijn seizoen te startten. De Spaanse eendagswedstrijd bevat acht gravelstroken die ook bergop liepen, vergelijkbaar met de Strade Bianche in Italië dus.

Een kopgroep van vijf, met daarbij Paasschens van Lotto-Dstny kreeg zo'n 6 minuten voorsprong, maar onder meer de ploeg van Pogačar maakte jacht op hen. Het peloton werd als maar kleiner, zo'n acht renners, met onder meer Pogačar, Wellens, Hirschi en Van Eetvelt en Kron van Lotto-Dstny bleven over.

Op 42 kilometer van het einde vond Pogačar het welletjes en hij versnelde. Tulett (INEOS-Grenadiers) probeerde even te volgen, maar lang duurde dat niet. Pogačar kwam bij laatste vluchter Samiter en op 36 kilometer van de streep liet Pogačar hem al achter. Zijn voorsprong was toen al 45 seconden op de rest.

Op de gravelstroken breidde Pogačar zijn voorsprong uit tot 1'40". De Sloveen reed nog lek op 8 kilometer van de streep, maar de voorsprong van Pogačar was goed genoeg. Wellens was in de achtergrond nog weg gereden met Turner (INEOS-Grenadiers).

Net als in de Strade Bianche vorig jaar schudde Tadej Pogačar dus een lange solo uit zijn benen. Wellens verloor de sprint van Turner, maar mag wel mee op het podium als derde.

