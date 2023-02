Pogačar begint aan seizoen in 'Spaanse Strade Bianche', ploegmaat waarschuwt: "Hij is hongeriger dan tevoren"

Ook voor Tadej Pogačar mag het seizoen nu beginnen. Deelname aan de 'Spaanse Strade Bianche', zoals de Clásica Jaén Paraíso Interior ook wel genoemd wordt, brengt het wielerjaar van de Sloveen op gang.

Pogačar gaat dit jaar bewust ander terrein opzoeken dan andere jaren in de voorbereiding. Het kan een extra prikkel zijn om nog eens een ferme laag bovenop zijn reeds geleverde topprestaties te leggen. Wie weet pakt hij in zijn eerste koers meteen uit, want we hebben al gezien dat de Strade Bianche hem alvast ligt.

Het gaat interessant en hectisch worden

"Ik ben een beetje nerveus. Zoals altijd, als het de eerste koers is in een tijdje. En zeker op dit soort parcours. Het gaat interessant en hectisch worden", zei Pogačar volgens Cyclingnews in aanloop naar zijn eerste wedstrijd van het seizoen. "Ik kijk er dus naar uit."

In VeloNews kwam enkele dagen geleden George Bennett, ploegmaat van Pogačar bij UAE, aan bod. De Nieuw-Zeelander waarschuwt de concurrenten alvast. Die mogen zich bij de grote afspraken aan een erg gretige Pogačar verwachten. Volgens Bennett is Pogačar hongeriger dan ooit tevoren en is het niet winnen van de Tour in 2022 op dat vlak het beste wat hem kon overkomen.