Programmawijziging: Arnaud De Lie rijdt volledige openingsweekend, maar schrapt wel een wedstrijd

Arnaud De Lie blijft indruk maken.

In de Clásica de Almeria kreeg De Lie veel steun van zijn ploegmaats in de laatste kilometers, maar net voor de sprint begon zat De Lie iets te ver. Hij kwam na een contact met Walscheid nog bijna ten val, maar werd toch nog tweede na de Italiaan Moschetti.

Dit seizoen zit De Lie al aan drie overwinningen en bij Lotto-Dstny twijfelen ze nu om nog te sleutelen aan zijn programma. De Lie zou normaal gezien enkel Kuurne-Brussel-Kuurne rijden.

"Na overleg tussen de staf en Arnaud De Lie hebben we de Omloop Het Nieuwsblad aan zijn programma toegevoegd. Met zijn huidige vorm voelen we dat hij een meerwaarde kan vormen voor het team."

"Arnaud kwam zelf met de suggestie om ervaring op te doen in de Omloop. Om het evenwicht te behouden hebben we Le Samyn geschrapt in zijn agenda", klinkt het nog.