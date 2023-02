Winnaar uit kamp Soudal Quick-Step en Runne Herregodts 1 en 2 in Portugal: "Wolfpack dichter bij nieuwe mijlpaal"

Rune Herregodts stak in een eendagskoers in Portugal zijn hand uit naar de zege. Soudal Quick-Step was echter de ploeg die kon juichen na de winst van Casper Pedersen in de Figueira Champions Classic.

"Het was een moeilijk parcours. Ik had niet verwacht om in dit selecte groepje te vechten voor de overwinning", zegt de Deen, die na zijn overstap van bij DSM dus al snel zijn rekening opent. "Door de geweldige steun van Rémi Cavagna en Ilan Van Wilder was het mogelijk."

Het was in totaal de 899ste zege in de geschiedenis voor de ploeg. "Dit was nog maar mijn derde koers bij de Wolfpack en elke keer hebben we gekoerst voor de overwinning. Dat zegt veel over de mentaliteit van iedereen. Dat dit Soudal Quick-Step dichter bij een nieuwe mijlpaal brengt, toont aan wat voor een geschiedenis de ploeg heeft. Dit is ongelooflijk, ik heb geen woorden om dit te beschrijven."

Het werd dus net niet voor Rune Herregodts, die dit jaar uitkomt voor Intermarché-Circus-Wanty. "We wilden anticiperen op een sprint, maar ploegen als EF en Soudal Quick-Step neutraliseerden alles. Vlak na de streep was ik ontgoocheld met mijn tweede plaats, maar nu besef ik dat het een mooie beloning is voor mijn inspanningen deze winter. Ik ga met versterkt vertrouwen naar de Ronde van de Algarve."