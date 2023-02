Mathieu van der Poel beste crosser van winter? "Niet bijzonder, ook niet slecht"

Mathieu van der Poel kroonde zich twee weken geleden tot wereldkampioen. Is hij daarmee de beste van het crossseizoen?

Mathieu van der Poel boekte 7 overwinningen in de 15 crossen deze winter. “Voor mij tellen enkel de zeges tegen Wout van Aert: vijf keer dus. Dat is niet bijzonder, dat is ook niet slecht”, klinkt het bij Niels Albert in Het Laatste Nieuws.

Al maakt de regenboogtrui heel veel goed. “Zijn gouden medaille op het WK bepaalt het eindbeeld van zijn seizoen. Om een nog hogere score te krijgen, had Van der Poel meer moeten doen. Dan had hij meer moeten winnen en vaker dominant moeten zijn.”

“Daar tegenover staat dat hij de belangrijkste cross van het jaar heeft gewonnen. Mathieu heeft de wedstrijd gewonnen die Wout ook absoluut wilde winnen. Uiteindelijk is die wereldtitel het enige wat we allemaal gaan onthouden.”