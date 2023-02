Alexander Kristoff klopt Jordi Meeus in Algarve en trekt goede lijn gewoon door na vertrek bij Intermarché

Bij Intermarché herleefde Alexander Kristoff opnieuw en die lijn trekt hij door. Jordi Meeus zal daar niet meteen vrolijk van worden.

Het stond in de sterren geschreven dat de eerste etappe in de Ronde van Algarve, een rit van Portimão naar Lagos van 200 kilometer, zou uitdraaien op een massasprint. Een kopgroep van vier vluchters trachtte het onvermijdelijke alsnog te verhinderen, maar werd in de finale ingegrepen.

Het was niet zo dat het daarna voor iedereen over rozen liep op weg naar de laatste rechte lijn. In de laatste tien kilometer kwam het tot een valpartij waarbij verschillende renners betrokken waren. Het was dus kwestie om doorheen die chaos toch uitstekend gepositioneerd te blijven.

UNO-X MET 2 RENNERS IN TOP 3

Alexander Kristoff slaagde daar wonderwel in en spurtte naar winst: zijn eerste overwinning voor Uno-X na zijn vertrek bij Intermarché. Kristoff ging nog net Jordi Meeus vooraf. Voor de Belg van Bora-Hansgrohe is het al de vierde top drie dit seizoen zonder te kunnen winnen. Het voorbereidende werk van Uno-X was zo goed dat Søren Wærenskjold nog derde werd.