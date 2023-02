Axel Merckx maakt via sociale media zijn nieuwe vriendin bekend

Axel Merckx heeft een nieuwe vriendin. Het is een renster en voormalige wereldkampioene in het tijdrijden.

Het was Valentijn en Axel Merckx (50) vond dat een goed moment om via sociale media zijn nieuwe vriendin voor te stellen. Het gaat om Chloe Dygert.

De 26-jarige Dygert is zelf renster en rijdt voor Canyon/SRAM. Ze werd in 2019 wereldkampioen in het tijdrijden, maar een jaar later maakte ze een horrorcrash. Ze ging toen bij Wout Van Aert te rade en zijn verhaal hielp Dygert bij haar herstel.