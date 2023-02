De Ronde van de Algarve met heel wat Belgische troeven aan de start

De Ronde van de Algarve gaat van start. Ook verschillende Belgen staan daar aan de start. Enkelen daarvan zijn kopman binnen hun team.

In 2022 won Remco Evenepoel de Ronde van de Algarve. Dit jaar kiest hij niet voor de Portugese rittenkoers. Ilan Van Wilder mag deze keer voor het klassement in de Algarve gaan. Onder meer Tim Declercq is een van zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step.

Ook Quinten Hermans staat aan de start. Hij zal de kopman voor Alpecin-Deceuninck zijn en krijgt onder Jimmy Janssens, Xandro Meurisse en Timo Kielich mee in steun.

Bij Intermarché-Circus-Wanty zijn er 3 Belgen mee. Kobe Goossens zal een vrije rol krijgen. Rune Herregodts en Dries De Pooter staan ook aan de start.

Jordi Meeus is de sprinter van dienst bij Bora-Hansgrohe. Bij Trek-Segafredo is dat Edward Theuns. Verder zijn er nog Laurens De Plus die bij INEOS Grenadiers zijn kopmannen zal bijstaan. Ook zijn er nog Gijs Van Hoecke en Sasha Weemaes van Human Powered Health.