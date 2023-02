Herpakt Soudal-QuickStep zich na miserabel 2022 in de klassiekers? "De ploeg uit is op revanche"

De ploeg van Patrick Lefevere kon zich in 2022 niet altijd even veel tonen in de klassiekers.

Kuurne-Brussel-Brussel werd gewonnen door Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel demonstreerde in Luik-Bastenaken-Luik, maar verder blonk de ploeg niet echt uit in de klassiekers in 2022.

Met Tim Merlier werd een extra sprinter aangetrokken, en Stybar en Honoré vertrokken, maar verder is er niet veel veranderd aan de voorjaarsploeg van Patrick Lefevere. Dat hoefde ook niet vindt Jan Bakelants.

Dat omdat de ploeg in 2022 veelal getroffen werd door corona en ziekte. Met onder meer Asgreen, Alaphilippe, Lampaert en ook nog Evenepoel in de Ardennen heeft Soudal-QuickStep nog genoeg troeven.

"Wel is het zo dat de ploeg zijn 'alleenrecht' op de klassiekers kwijt is — Jumbo is nu de norm. Desondanks kunnen ze elke koers meedoen voor winst. Ik denk dat de ploeg uit is op revanche", zegt Bakelants bij HLN.