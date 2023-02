Ilan Van Wilder is niet alleen, nog heel wat (Belgische) renners gingen hem vooraf en juichten te vroeg

Te vroeg juichen, het overkwam enkele renners wel eens.

Net geen eerste profzege voor Ilan Van Wilder in de Ronde van de Algarve. Hij juichte al, maar won dus niet door een ultieme jump van Magnus Cort. Jasper Philipsen, die vorig jaar in de vierde rit van de Tour naar Calais juichte toen Van Aert al over de meet was, gaf op Twitter symbolisch al de wisselbeker door.

I’ll pass the baton to another Belgian 😇 Welcome to the club @IlanWilder. Your day will come soon 🤜 https://t.co/jrZzgR0R31 — Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) February 16, 2023

© photonews

Philipsen nam de wisselbeker toen over van Alberto Bettiol, die vorig jaar in de tweede rit van Ronde van Zwitserland juichte terwijl de Noor Leknessund al 38 seconden binnen was.

Een paar dagen eerder overkwam het ook Wout van Aert in de Dauphiné. In een sprintje bergop in de tweede rit juichte hij al, maar de Fransman David Gaudu gooide er zijn wiel nog voorbij. Van Aert wist het meteen.

In 2020 deed ook Julian Alaphilippe het in Luik-Bastenaken-Luik. De kersverse wereldkampioen dacht zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui te winnen, maar Primož Roglič gooide zich nog naar de streep en won. Alaphilippe werd na een onregelmatige sprint zelfs terug gezet naar plek vijf.

Het overkwam ook Eddy Merckx in de Tour van 1972. Merckx dacht dat hij de vijftiende etappe won op Mont Revard en stak zijn hand in de lucht. Maar de Fransman Cyrille Guimard was hem toch nog voor en won. Merckx zou in dat jaar zijn vierde van vijf Tours winnen.

It all started with the GOAT, winning on the Mont Revard in the #TourdeFrance 1972.At least that's what Eddy Merckx thought.Cyrille Guimard beat him by a few centimeters. https://t.co/ub6G6echXJ pic.twitter.com/Vewgfy3a7f — Jonas Creteur (@jonas_creteur) February 16, 2023