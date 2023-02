Is Tadej Pogačar de allerbeste van zijn generatie?: "Hij staat een tikkeltje boven Wout van Aert en Remco Evenepoel"

Wie klopt de Sloveen in de klassiekers?

Tadej Pogačar blijft een fenomeen. De Sloveen won maandag met de Jaén Paraiso Interior de 'Spaanse Strade Bianche' en won ook de eerste twee ritten in de Ruta del Sol.

In de Strade Bianche, op 4 maart, volgt een eerste confrontatie met Mathieu van de Poel en Wout van Aert. Wordt hij de te kloppen man? "Ja, maar dat was vorig jaar ook al het geval", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. Vorig jaar deed de Sloveen dat in de UAE Tour, nu doet hij dat in Spanje.

Pogačar in de sprint kloppen wordt moeilijk, en ook in de Ronde hem eraf krijgen wordt een uitdaging. Volgens De Wolf zal Pogačar geleerd hebben van vorig jaar, toen hij Van der Poel er niet af reed op de Paterberg en nadien de sprint verloor. Al moeten we niet vrezen, de andere toppers zullen er ook staan denkt De Wolf.

Hij rijdt altijd om te winnen

Pogacar wil overal winnen, maar dat maakt hem alleen maar aantrekkelijker. "Laten we alstublieft blij zijn dat Pogacar zo gulzig is. Hij is de Eddy Merckx van deze generatie, hij staat een tikkeltje boven Wout van Aert en Remco Evenepoel. Pogacar rijdt altijd om te winnen, waar hij ook start", zegt De Wolf nog.