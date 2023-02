Italiaans kampioene Elisa Balsamo sprint iedereen uit het wiel in de Ronde van Valencia

Een eerste overwinning voor de Italiaans kampioene.

De Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines is een van de eerste rittenkoersen voor vrouwen in Europa na de Tour Down Under in Australië en de UAE Tour.

De eerste rit tussen Valencia en Sagunt was zo'n 120 kilometer lang en had in het begin één klim. Een lange vlucht kwam er niet, enkel de Zweedse Caroline Andersson probeerde onderweg weg te rijden op zo'n 30 kilometer van de streep, maar op zo'n 10 kilometer van de streep was haar vlucht over.

Het zou een sprint worden en dat werd het ook. In een finale vol rotondes zette Trek-Segafredo Elisa Balsamo perfect af in de laatste honderd meters en de Italiaans kampioene sprintte iedereen uit het wiel. In haar eerste koers van het jaar is het dus meteen prijs.

De Finse Lotta Henttala (AG Insurance-Soudal Quick-Step) werd tweede, de Amerikaanse Coryn Labecki (Jumbo-Visma) derde. Balsamo is ook de eerste leidster.