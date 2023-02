Tom Pidcock verliest vijfde plaats op eerste koersdag in Ronde van de Algarve na duw in de sprint

De Brit werd een paar uur na de aankomst terug gezet in de uitslag.

In de Ronde van de Algarve begint Tom Pidcock aan zijn wegseizoen. Pidcock werd in de eerste rit in de sprint, die gewonnen werd door Alexander Kristoff, vijfde. Maar een paar uur na de finish werd hij terug gezet naar de 135ste plaats.

De jury had een duw gezien van Pidcock aan de Portugees Luis Mendonça (Glassdrive Q8 Anicolor) en even later komt de Brit ook in contact met Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck).

De jury sprak in haar rapport van een ‘onreglementaire sprint’. De jury zag Pidcock ‘een andere renner duwde', maar vermeld niet wie dat was. Pidcock kreeg naast dat hij werd teruggezet in de uitslag ook een boete van 200 Zwitserse frank en een straf van 25% in het puntenklassement.