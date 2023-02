Magnus Cort is in de Ronde van de Algarve opnieuw aan het feest

Magnus Cort heeft ook rit 3 in de Ronde van de Algarve gewonnen. Hij reed in de finale met 5 anderen weg en kon het peloton nog voorblijven. Ook verstevigt hij zijn leiderstrui.

Op dag 3 van de Ronde van de Algarve kregen de sprinters nog eens een kans. Het ging van Faro naar Tavira en was met 203 km meteen de langste rit van de Portugese rittenkoers.

6 renners vormden al snel de vlucht van de dag en ze kregen al snel bijna 5 minuten. De sprintersploegen hadden alles onder controle en op ruim 30 km van de streep werden ze al gegrepen.

We maakten ons op voor de verwachte massasprint, maar een select groepje probeerden de sprint nog te ontlopen. Het ging heel nipt worden en Magnus Cort sprong in de laatste hectometers nog weg. Hij kon uit de greep van het peloton blijven en pakte zo zijn 2e zege op rij. Filippo Ganna strandde op de 2e plaats, terwijl Jordi Meeus de snelste van het peloton was. Cort verstevigt ook zijn leiderstrui.