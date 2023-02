Meteen 2 op 2 voor Elisa Balsamo in de Ronde van Valencia

Elisa Balsamo heeft ook rit 2 van de Ronde van Valencia gewonnen. Opnieuw was ze de snelste in de massasprint.

De 2e etappe in de Ronde van Valencia voor vrouwen was opnieuw een kans voor sprinters, maar de heuvels in het middenrif konden daar anders over beslissen. De aankomst lag na 116 km in Vila-Real.

Voor de heuvelzone reden 2 rensters op kop, maar op de 1e helling van de dag werden ze weer gegrepen. Daarna werd het peloton tot zo'n 30 rensters gereduceerd. Onder meer Justine Ghekiere was erbij. Na de heuvels kwamen andere rensters weer aansluiten.

Zo maakten we ons op voor een nieuwe massasprint. Elisa Balsamo zat goed geplaatst en er stond opnieuw geen maat op. Ze won voor Lotta Henttala van AG Insurance - Soudal Quick-Step en verstevigt zo haar leiderspositie.